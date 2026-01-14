Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
23.49CHF
0.90CHF
3.98 %
10:34:44
BRXC
14.01.2026 10:09:28
Vestas Wind Systems A-S Outperform
Vestas Wind Systems A-S
23.49 CHF 3.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Windkraftauktionen in Großbritannien mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die zugeteilten Kapazitäten hätten die Erwartungen mit 8,4 Gigawatt um mehr als das doppelte übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Dies sei ein positives Signal für Unternehmen wie Siemens Energy oder Vestas als führende Offshore-Lieferanten im Vereinigten Königreich./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 03:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
200.00 DKK
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
25.16 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
182.05 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Colin Moody
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
31.10.25
|Oktober 2025: So schätzen Experten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie ein (finanzen.net)
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
30.09.25
|September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
31.08.25
|Vestas Wind Systems A-S-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats (finanzen.net)
13.08.25
|Vestas-Aktie steigt dennoch deutlich: Kundenzurückhaltung wegen US-Politik - Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen (AWP)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|10:20
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|10:17
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|Vestas Wind Systems A-S
|23.49
|3.98%
