Bajaj Mobility-Aktie: Verwaltungsrat soll von vier auf fünf Sitze ausgebaut werden

Darüber sollen die Aktionäre an der Generalversammlung am 24. April entscheiden, wie aus der am Donnerstagabend publizierten Traktandenliste hervorgeht.

Im Zuge der Erweiterung wird Ewald Oberhammer als zusätzliches Mitglied vorgeschlagen. Er sass bereits im Verwaltungsrat der früheren Pierer Mobility, die nach einer finanziellen Krise und der Übernahme durch den indischen Partner Bajaj in Bajaj Mobility umbenannt wurde. Oberhammer schied im vergangenen Jahr aus, als das Gremium von sechs auf vier Mitglieder verkleinert worden war. Nun soll er wieder in das Kontrollgremium einziehen.

Vorzeitig neu bestellt werden soll auch Präsident Srinivasan Ravikumar. Mit der formalen Neuwahl von Ravikumar soll dessen Mandat neu festgelegt und bis zur Generalversammlung 2030 verlängert werden. Er sitzt seit 2022 im Gremium. Auch Oberhammer soll bis 2030 in den Verwaltungsrat einziehen.

Die geplante Vergrösserung des Gremiums bewegt sich innerhalb der satzungsmässigen Vorgaben, wie der Verwaltungsrat erklärte. Demnach muss das Kontrollgremium aus mindestens drei von der Versammlung gewählten Mitgliedern bestehen.

to/

Mattighofen (awp)