Vestas Wind Systems A-S 23.51 CHF 2.92% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen insbesondere die Fortschritte im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See hervor. Er rechnet mit einem guten Bericht bei starker Auftragslage./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.