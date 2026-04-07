Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
23.51CHF
0.67CHF
2.92 %
07.04.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.04.2026 06:53:01
Vestas Wind Systems A-S Buy
Vestas Wind Systems A-S
23.51 CHF 2.92%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vestas von 200 auf 215 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani hob am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht der Dänen insbesondere die Fortschritte im Geschäft mit Windkraftanlagen auf See hervor. Er rechnet mit einem guten Bericht bei starker Auftragslage./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215.00 DKK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
185.85 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S
|
31.03.26
|März 2026: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.02.26
|So schätzen die Analysten die Vestas Wind Systems A-S-Aktie im Februar 2026 ein (finanzen.net)
|
04.02.26
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
31.01.26
|Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur Vestas Wind Systems A-S-Aktie (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
31.12.25
|Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
30.11.25
|November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|01.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|06:53
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|23.51
|2.92%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:41
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|07:35
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|07:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Air Liquide Buy
|07:18
|
Jefferies & Company Inc.
Sixt Buy
|07:12
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|07:06
|
UBS AG
Heidelberg Materials Buy
|07:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
FRIEDRICH VORWERK Buy