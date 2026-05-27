Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
1.62EUR
-0.01EUR
-0.31 %
09:44:12
BMN
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.05.2026 08:10:12
Verve Group Buy
Verve Group
1.62 EUR -0.31%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung sei erwartungsgemäß vom personellen Ausbau des Sales-Bereichs geprägt gewesen, schrieb Andreas Wolf am Mittwochabend nach den Zahlen. Der Barmittelzufluss habe sich immens erholt./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 21:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.60 €
|
Abst. Kursziel*:
212.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
208.83%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Verve Group
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
27.05.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.05.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn - Aktie gibt nach (AWP)
|
27.05.26
|Korr: Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn (AWP)
|
26.05.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX mittags leichter (finanzen.ch)
|
26.05.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Verve Group
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|08:10
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group
|1.62
|-0.31%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:10
|
Barclays Capital
L'Oréal Overweight
|09:00
|
Goldman Sachs Group Inc.
Ferrari Buy
|08:59
|
Barclays Capital
Pfizer Underweight
|08:50
|
RBC Capital Markets
Formycon Outperform
|08:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|08:26
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aroundtown Hold
|08:10
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Verve Group Buy