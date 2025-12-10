Valeo Aktie 32745150 / FR0013176526
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Valeo SA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. AAuch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Valeo SA Equal Weight
|
Unternehmen:
Valeo SA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
11.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.48%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
11.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.65%
|
Analyst Name::
Erwann Dagorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Valeo SA
|
05.12.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valeo SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|Die Expertenmeinungen zur Valeo SA-Aktie im November 2025 (finanzen.net)
|
28.11.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Valeo SA-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.11.25
|CAC 40-Titel Valeo SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Valeo SA von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
14.11.25