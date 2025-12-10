LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Valeo von 10 auf 11 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. AAuch 2026 dürften Europas Autozulieferer mit deutlich steigender Profitabilität von ihren Optimierungsmaßnahmen profitieren, während die Erlöse weiter unter Druck stehen dürften, schrieben die Analysten Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrem Ausblick. Erst 2027 dürfte der Schwung abebben./ag/mis;