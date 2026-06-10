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Prognose steht 10.06.2026 09:09:00

Sanofi stellt wichtige Studie zu experimentellem Wirkstoff Riliprubart ein

Sanofi stellt wichtige Studie zu experimentellem Wirkstoff Riliprubart ein

Sanofi hat den Abbruch einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie mit einer experimentellen Behandlung für eine seltene Immunerkrankung angekündigt.

Sanofi
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Der französische Pharmakonzern teilte mit, er sei dem zu dem Schluss gekommen, dass das Medikament voraussichtlich keine ausreichende Wirksamkeit erzielen werde. Die Fortsetzung anderer derzeit laufender Studien für das Medikament namens Riliprubart werde geprüft.

Der Abbruch der Studie ist ein früher Rückschlag für Sanofis neue CEO Belen Garijo, die im vergangenen Monat das Ruder übernommen hatte, nachdem sie seit 2021 an der Spitze des deutschen DAX-Konzerns Merck gestanden hatte.

Die Entscheidung, die Studie mit Riliprubart bei Patienten mit der seltenen neurologischen Erkrankung chronisch-inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) zu stoppen, wurde nach einer Zwischenanalyse durch einen unabhängigen Datenüberwachungsausschuss getroffen. Diese ergab, dass die Studie voraussichtlich keine ausreichende Wirksamkeit zeigen würde, teilte Sanofi mit.

Die Studie untersuchte, ob Patienten, die nicht auf die Standardtherapie ansprachen, mit Riliprubart behandelt werden könnten. Das Medikament soll ein Enzym hemmen, das zentrale Entzündungsmechanismen der Erkrankung antreibt.

Die Fortsetzung anderer Studien mit Riliprubart, einschliesslich einer weiteren Phase-3-Studie zu CIDP, werde im Lichte der Daten bewertet, so Sanofi.

Der Konzern erwartet keine nennenswerten Kosten durch den Abbruch der Studie und bestätigte seine Prognose für 2026.

DOW JONES

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