FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Diese bestätigten den positiven Trend zu Beginn des neuen Geschäftsjahres, schrieb Analyst Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe der Umsatz des Reisekonzerns einen historischen Höchststand erreicht./bek/tih;