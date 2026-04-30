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29.04.2026 09:33:47

TRATON Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse von MAN seien stark gewesen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Lkw-Konzerns. Zudem hob er das Auftragsniveau von Scania in Rekordhöhe hervor. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 liegt Asumendi nach eigener Aussage bisher klar unter dem Konsens. Er will diesbezüglich zunächst die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht abwarten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:30 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TRATON Neutral
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
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