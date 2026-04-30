NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse von MAN seien stark gewesen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Lkw-Konzerns. Zudem hob er das Auftragsniveau von Scania in Rekordhöhe hervor. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 liegt Asumendi nach eigener Aussage bisher klar unter dem Konsens. Er will diesbezüglich zunächst die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht abwarten./rob/ag/gl;