TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse von MAN seien stark gewesen, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Lkw-Konzerns. Zudem hob er das Auftragsniveau von Scania in Rekordhöhe hervor. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 und 2027 liegt Asumendi nach eigener Aussage bisher klar unter dem Konsens. Er will diesbezüglich zunächst die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht abwarten./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
32.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.06%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
30.04.26
|TRATON Aktie News: TRATON schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
30.04.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
30.04.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
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29.04.26
|TRATON-Aktie legt zu: Auftragseingang zieht kräftig an zum Jahresstart (Dow Jones)
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29.04.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
29.04.26
|VW-Lkw-Holding Traton schlägt sich besser als befürchtet - Aufträge ziehen an (AWP)
|
29.04.26
|EQS-News: TRATON GROUP behauptet sich im ersten Quartal 2026 trotz diverser Sondereffekte gut und steigert Auftragseingang (EQS Group)
|
29.04.26
|EQS-News: TRATON GROUP performed well in the first quarter of 2026, despite special items, and increased incoming orders (EQS Group)
Analysen zu TRATON
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
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|29.04.26
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|DZ BANK
|29.04.26
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|30.04.26
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|DZ BANK
|29.04.26
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|UBS AG
|29.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
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|29.04.26
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|29.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
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|22.04.26
|TRATON Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
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