TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
31.26CHF
1.26CHF
4.20 %
09:06:20
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.05.2026 07:31:20
TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 33,10 auf 34,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.98 €
|
Abst. Kursziel*:
0.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.85%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
26.05.26
|TRATON Aktie News: TRATON zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
26.05.26
|TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
26.05.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
25.05.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Schwacher Handel: MDAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|07:31
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|30.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.26
|TRATON Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|TRATON Buy
|UBS AG
|10.04.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:31
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|TRATON
|30.00
|3.66%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|
Deutsche Bank AG
Bechtle Buy
|07:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
National Grid Neutral
|07:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
Volvo AB Buy
|07:31
|
Goldman Sachs Group Inc.
TRATON Neutral
|07:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
Daimler Truck Neutral
|07:26
|
Barclays Capital
Südzucker Overweight
|07:16
|
UBS AG
Stellantis Buy