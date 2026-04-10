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10.04.2026 09:16:01

TRATON Buy

TRATON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf rechnet mit einem gedämpften Jahresstart des Lastwagenherstellers, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Ende April erwarteten Quartalszahlen schrieb./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
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