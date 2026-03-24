TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 35,50 auf 33,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa geht von einem besseren ersten Quartal bei den europäischen Lkw-Bauern aus, verglichen mit dem Jahresende 2025. Volvo blieb jedoch in ihrem Kommentar vom Mittwochnachmittag ihre einzige Kaufempfehlung. Sie sieht die Schweden als Hauptprofiteur der US-Zölle angesichts eines optimalen Produktionsmix zwischen Nordamerika und Mexiko./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Neutral
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
33.60 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
30.80 €
|
Abst. Kursziel*:
9.09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
30.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.09%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
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