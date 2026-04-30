TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Traton nach Quartalszahlen der Volkswagen-Nutzfahrzeugholding mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Umsatz liege 4 Prozent unter, das operative Ergebnis (Ebit) dagegen 12 Prozent über den Konsensschätzungen, schrieb Harry Martin am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch die Auftragsentwicklung habe positiv überrascht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.26 €
|
Abst. Kursziel*:
11.96%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.43%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
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