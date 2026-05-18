Verluste in Frankfurt: MDAX im Minus

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.66 Prozent tiefer bei 31’157.50 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 372.612 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.591 Prozent auf 31’179.70 Punkte an der Kurstafel, nach 31’365.17 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 31’205.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30’969.48 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’952.10 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 18.02.2026, einen Wert von 31’742.22 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 29’887.68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 0.574 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32’383.56 Punkte. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nordex (+ 4.11 Prozent auf 47.14 EUR), Sartorius vz (+ 3.42 Prozent auf 211.90 EUR), AIXTRON SE (+ 2.89 Prozent auf 53.48 EUR), AUMOVIO (+ 1.73 Prozent auf 35.30 EUR) und JENOPTIK (+ 1.35 Prozent auf 45.12 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TUI (-2.98 Prozent auf 6.24 EUR), TRATON (-2.94 Prozent auf 31.68 EUR), KION GROUP (-2.81 Prozent auf 43.27 EUR), Jungheinrich (-2.73 Prozent auf 24.26 EUR) und Delivery Hero (-2.51 Prozent auf 28.76 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’601’235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.173 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.82 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch