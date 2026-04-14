TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin beschäftigte sich am Mittwoch mit der Frage, wie viel attraktiver der vollelektrische Sattelzug Tesla Semi nun in einer "100 Dollar Ölpreis-Welt" ist. Theoretisch habe die Explosion der Diesel-Preise im Jahr 2026 bei gleichzeitig stabilen Strompreisen die Rechnung auf Basis der Gesamtbetriebskosten nun zulasten von Diesel-Lkw geändert. Abgesehen von den Zahlen auf dem Papier gebe es jedoch Hürden für die Elektrifizierung. Die Rechnung mache nämlich nur in wenigen Regionen mit Infrastruktur für Megawatt-Ladungen Sinn./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31.42 €
|
Abst. Kursziel*:
14.58%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.29%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
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15.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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15.04.26
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)
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15.04.26
|TRATON Aktie News: TRATON büsst am Mittwochmittag ein (finanzen.ch)
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14.04.26
|Erste Schätzungen: TRATON legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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13.04.26
|EQS-News: TRATON GROUP verzeichnet im ersten Quartal 2026 Absatzrückgang auf 68.600 Fahrzeuge (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-News: TRATON GROUP records decline in unit sales to 68,600 vehicles in the first quarter of 2026 (EQS Group)
Analysen zu TRATON
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|14.04.26
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|27.03.26
|TRATON Market-Perform
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