TotalEnergies Overweight
TotalEnergies
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im Schlussquartal 2025 weitgehend wie erwartet und bei der Produktion besser abgeschnitten, schrieb Lydia Rainforth in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die endgültigen Zahlen stünden am 11. Februar an./gl/bek;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
56.40 €
Abst. Kursziel*:
38.30%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
56.68 €
Abst. Kursziel aktuell:
37.61%
Analyst Name::
Lydia Rainforth
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
10:57
|Raffineriegeschäft hilft Totalenergies über sinkenden Ölpreis hinweg (AWP)
14.01.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
07.01.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
31.12.25
|So stuften die Analysten die TotalEnergies-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
31.12.25
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
24.12.25
|EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
17.12.25
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
17.12.25
|Totalenergies verkauft Hälfte von griechischem Energieportfolio (Dow Jones)