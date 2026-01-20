Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

52.20
CHF
0.11
CHF
0.22 %
12:56:53
BRXC
20.01.2026 12:32:43

TotalEnergies Overweight

TotalEnergies
52.20 CHF 0.22%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im Schlussquartal 2025 weitgehend wie erwartet und bei der Produktion besser abgeschnitten, schrieb Lydia Rainforth in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die endgültigen Zahlen stünden am 11. Februar an./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:20 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
56.40 € 		Abst. Kursziel*:
38.30%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.61%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

