TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
57.00CHF
0.10CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
17.11.2025 11:33:00
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
52.18 CHF 0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Biraj Borkhataria verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an einem Portfolio von Anlagen zur flexiblen Energieerzeugung von EPH. Damit senkte der Ölkonzern die Risiken mit Blick auf seine Wachstumspläne für die Energieerzeugung./rob/mis/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56.47 €
|
Abst. Kursziel*:
23.96%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
56.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.85%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|11:33
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
