TotalEnergies Aktie

57.93
CHF
1.15
CHF
2.02 %
10:07:20
BRXC
11.02.2026

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
57.93 CHF 2.02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogramms liege aber am unteren Ende des Erwartungsrahmens./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.71 € 		Abst. Kursziel*:
-4.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.01%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

