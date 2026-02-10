TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
57.93CHF
1.15CHF
2.02 %
10:07:20
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.02.2026 11:09:16
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
57.93 CHF 2.02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogramms liege aber am unteren Ende des Erwartungsrahmens./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.71 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.01%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10:40
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10:40
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|10:40
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|57.93
|2.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:16
|
Deutsche Bank AG
Kering Hold
|11:15
|
Deutsche Bank AG
TeamViewer Hold
|11:09
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Buy
|11:06
|
Deutsche Bank AG
Ferrari Buy
|11:06
|
UBS AG
Siemens Energy Buy
|11:05
|
UBS AG
TUI Neutral