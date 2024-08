FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Thyssenkrupp Nucera nach einer Investorenveranstaltung mit dem Wasserstoffkonzern auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Einige Prognosen für die Branche für 2030 hätten sich als zu ehrgeizig erwiesen, doch diese bleibe eine strukturelle Wachstumsgeschichte, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den USA dürften derweil einige Projekte erst nach Klärung noch bestehender Unsicherheiten über Steuergutschriften wieder aufgenommen werden./gl/mis;