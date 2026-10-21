Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
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Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Zahlen von SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern schrieb Tom Narayan am Dienstag, dass SpaceX wegen des Musk-Anteils von nur 20 Prozent an Tesla wohl einen deutlichen Bewertungsaufschlag für den Elektroautobauer zahlen müsste. Eine Offerte auf Höhe seines Kursziels von 480 Dollar je Aktie könnte die anderen Tesla-Aktionäre wohl überzeugen./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 373.71
|
Abst. Kursziel*:
28.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 373.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.41%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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