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22.10.2026 10:30:16

Tesla Neutral

Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des E-Autobauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf eine besser als erwartete Bruttomarge im Automobilbereich und die zunehmende Dynamik im Bereich Autonomes Fahren zurückzuführen, auch wenn die kurzfristige finanzielle Entwicklung weiterhin von steigenden Betriebskosten und einem hohen Investitionsrhythmus geprägt sei. Das Kursziel erhöhte er wegen eines veränderten Bewertungsschemas und einer mittlerweile gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Verschmelzung mit SpaceX./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 430.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 386.47 		Abst. Kursziel*:
11.26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 386.48 		Abst. Kursziel aktuell:
11.26%
Analyst Name::
Rajat Gupta 		KGV*:
-
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10:31 Tesla Neutral UBS AG
10:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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