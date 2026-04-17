Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer wolle seine geplante Chip-Fabrik Terafab mit Lichtgeschwindigkeit hochfahren, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde bereits Halbleiterausrüstung bestellt, wobei es bei vielen Teilen Lieferschwierigkeiten geben dürfte./rob/niw/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 360.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 388.90
|
Abst. Kursziel*:
-7.43%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 388.90
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.43%
|
Analyst Name::
Dan Levy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
|
16.04.26
|Tesla-Aktie schwächelt: Wichtiger AI5-Chip bereit für Fertigung (finanzen.ch)
|
16.04.26
|Tesla im Fokus: Analystenkommentar entfacht Spekulationen über eine mögliche Fusion mit SpaceX (finanzen.ch)
|
16.04.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagabend leichter (finanzen.ch)
|
16.04.26
|Tesla Aktie News: Tesla tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15.04.26