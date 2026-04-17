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Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

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17.04.2026 09:07:26

Tesla Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer wolle seine geplante Chip-Fabrik Terafab mit Lichtgeschwindigkeit hochfahren, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es werde bereits Halbleiterausrüstung bestellt, wobei es bei vielen Teilen Lieferschwierigkeiten geben dürfte./rob/niw/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 15:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 388.90 		Abst. Kursziel*:
-7.43%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 388.90 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.43%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
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