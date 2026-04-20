TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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TeamViewer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer von 6,5 auf 6,0 gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.96 €
|
Abst. Kursziel*:
21.02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.00%
|
Analyst Name::
Johannes Schaller
|
KGV*:
-
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