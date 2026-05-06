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07.05.2026 13:34:39

TeamViewer Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Markt habe den über den Erwartungen herausgekommenen Quartalsgewinn sowie den bekräftigten Ausblick des Softwarekonzerns zunächst positiv aufgenommen, schrieb Alice Jennings in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Geschäftsdynamik der KI-gestützten Plattform für IT-Management TeamViewer ONE vielversprechend./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 15:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
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