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06.05.2026 11:12:44

TeamViewer Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
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