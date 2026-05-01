TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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TeamViewer Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Alice Jennings hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung ein schwächeres Quartal im Enterprise-Segment hervor. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) habe die Erwartungen übertroffen, was aber an zeitlichen Verschiebungen von Marketingkosten liege. Dieser Effekt sollte sich im zweiten Quartal revidieren./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Equal Weight
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
5.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.48%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
5.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.11%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
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