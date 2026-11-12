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12.11.2026 12:19:28

Talanx Overweight

Talanx
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Der Versicherungskonzern habe die zum Halbjahr angehobene Gewinnprognose für 2026 nun nach oben quantifiziert und auch für 2027 eine neue Zahl genannt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Er sieht das positiv, auch wenn der Konsens bereits in diesen Bereichen liege./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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6.06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
132.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
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