Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
121.40CHF
3.90CHF
3.32 %
13:10:12
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 12:19:28
Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Der Versicherungskonzern habe die zum Halbjahr angehobene Gewinnprognose für 2026 nun nach oben quantifiziert und auch für 2027 eine neue Zahl genannt, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. Er sieht das positiv, auch wenn der Konsens bereits in diesen Bereichen liege./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
132.00 €
|
Abst. Kursziel*:
6.06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
132.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.50%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Talanx AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
07:30
|Talanx erhöht Ausblick und will Gewinn 2027 weiter steigern (Dow Jones)
|
11.11.26
|Ausblick: Talanx stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: MDAX verliert nachmittags (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Schwacher Handel: Das macht der MDAX mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Talanx AG
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|13.11.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|14.08.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|05.06.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
|20.03.25
|Talanx Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.25
|Talanx Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|121.00
|2.98%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|
Warburg Research
FUCHS Buy
|12:31
|
DZ BANK
NVIDIA Kaufen
|12:28
|
DZ BANK
Volkswagen Halten
|12:20
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|12:19
|
JP Morgan Chase & Co.
Talanx Overweight
|12:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Salzgitter Overweight
|12:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight