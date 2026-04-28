T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
T-Mobile US Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für T-Mobile US mit einem Kursziel von 245 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die drei großen US-Telekomanbieter hätten im ersten Quartal alle ein gesundes Abonnentenwachstum vermeldet, schrieb Kannan Venkateshwar am Mittwoch. Er glaubt aber nicht daran, dass die Debatte um die Wettbewerbsintensität angesichts der unterschiedlichen Preis- und Umsatzentwicklungen in der Branche damit nachlässt./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 04:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: T-Mobile US Overweight
|
Unternehmen:
T-Mobile US
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 245.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 186.72
|
Abst. Kursziel*:
31.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 186.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.25%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu T-Mobile US
|
28.04.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
28.04.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
28.04.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
27.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Deutsche Telekom-Aktie gesucht: Experten uneins über Zusammenschluss mit T-Mobile US (finanzen.ch)
|
23.04.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|08:20
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:20
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|24.04.26
|T-Mobile US Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.12.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|T-Mobile US
|149.74
|2.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:23
|
Bernstein Research
Scout24 Outperform
|08:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
DWS Group Neutral
|08:20
|
Bernstein Research
Mercedes-Benz Group Market-Perform
|08:20
|
Goldman Sachs Group Inc.
Mercedes-Benz Group Buy
|08:20
|
Barclays Capital
T-Mobile US Overweight
|08:17
|
Barclays Capital
QIAGEN Equal Weight
|08:14
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Neutral