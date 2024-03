NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die beruhigende Wachstums- und Margenentwicklung im vergangenen Jahr rücke für 2024 den Wendepunkt bei den Gewinnen in den Fokus, schrieb Analyst Edward Hockin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Aromen- und Duftstoffeherstellers beinhalte eine Volumen- und Margensteigerung. Die Aktie habe gegenüber der Branche noch weiteres Aufholpotenzial./gl/edh;