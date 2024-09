HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Symrise von 115 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der Telefonkonferenz angesichts der Veränderungen im Vorstand habe das Management des Duftstoffe- und Aromenherstellers beruhigende Geschäftssignale gesendet, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er passte seine Schätzungen zudem an die Halbjahresergebnisse an./ag/la;