Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
67.16CHF
-1.00CHF
-1.47 %
30.04.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.04.2026 09:35:08
Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Aromenherstellers sei besser gewesen als erwartet, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Sie rechnet mit einer kleiner Outperformance der Aktien im Tagesverlauf./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 10:09 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
79.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
77.04 €
|
Abst. Kursziel*:
2.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.05%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
|
30.04.26
|April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Symrise-Aktie (finanzen.net)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Symrise-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Jefferies & Company Inc.: Hold-Note für Symrise-Aktie (finanzen.ch)
|
29.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
29.04.26
|EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)