Handel in Zürich: SMI beendet den Handel im Plus

Der SMI schloss am Montag nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 14’364.72 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.666 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.190 Prozent auf 14’373.35 Punkte an der Kurstafel, nach 14’346.14 Punkten am Vortag.

Bei 14’349.55 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14’436.12 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, wies der SMI einen Stand von 14’424.24 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13’136.27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, einen Wert von 11’836.00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8.43 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’656.05 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 3.97 Prozent auf 85.34 CHF), Partners Group (+ 3.27 Prozent auf 694.00 CHF), Amrize (+ 3.00 Prozent auf 40.87 CHF), Sika (+ 2.97 Prozent auf 187.25 CHF) und Geberit (+ 2.71 Prozent auf 546.60 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Holcim (-2.10 Prozent auf 71.80 CHF), Novartis (-1.66 Prozent auf 124.50 CHF), Kühne + Nagel International (-1.51 Prozent auf 202.60 CHF), Lonza (-0.36 Prozent auf 560.20 CHF) und Nestlé (-0.30 Prozent auf 80.77 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3’862’811 Aktien gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 301.760 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch