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SUSS MicroTec Aktie 13673056 / DE000A1K0235

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31.03.2026 08:01:33

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy

SUSS MicroTec
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwächeren Ausblicks auf 2026 gehe sie davon aus, dass der Halbleiterausrüster ein fünfprozentiges Wachstum erzielen werde und im weiteren Jahresverlauf die Ziele anheben könnte, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Suss habe bereits - entgegen der üblichen saisonalen Schwäche - für das erste Quartal Aufträge deutlich über dem Niveau des Schlussquartals 2025 signalisiert. Jenkins senkte indes wegen des Ausblicks ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 15 Prozent./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy
Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54.42 € 		Abst. Kursziel*:
1.06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Madeleine Jenkins 		KGV*:
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30.03.26 SUSS MicroTec Buy UBS AG
30.03.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
30.03.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
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