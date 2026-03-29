ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Suss Microtec von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des schwächeren Ausblicks auf 2026 gehe sie davon aus, dass der Halbleiterausrüster ein fünfprozentiges Wachstum erzielen werde und im weiteren Jahresverlauf die Ziele anheben könnte, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Suss habe bereits - entgegen der üblichen saisonalen Schwäche - für das erste Quartal Aufträge deutlich über dem Niveau des Schlussquartals 2025 signalisiert. Jenkins senkte indes wegen des Ausblicks ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre bis 2028 um bis zu 15 Prozent./rob/gl/tih;