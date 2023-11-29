Ströer Aktie 11458764 / DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer trotz eines gesenkten Umsatz- und Gewinnausblicks auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die gekappten Jahresziele des Werbevermarkters dürften die durchschnittliche Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) um 5 Prozent sinken lassen, schätzt Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dies könnte kurzfristig den Kurs belasten. Langfristig glaubt der JPMorgan-Experte an die Wachstumschancen des Außenwerbespezialisten./rob/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
39.00 €
|
Abst. Kursziel*:
43.59%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
37.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.53%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
07:21
|Ströer-Aktie im Fokus: Werbevermarkter senkt Prognose (AWP)
|
18.09.25
|EQS-Adhoc: Ströer passt Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 an (EQS Group)
|
18.09.25
|EQS-Adhoc: Ströer adjusts outlook for financial year 2025 (EQS Group)
|
17.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
11.09.25