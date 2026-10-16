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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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15.10.2026 22:11:22

Stellantis Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5 auf 4 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Glaubwürdigkeit der Sanierung des Autobauers hänge von der Umsetzung des Wertschöpfungsprogramms im Schlussquartal ab, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Derweil könnte die Rohstoffinflation das Einsparungsziel für 2027 teilweise zunichte machen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
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Stellantis 		Analyst:
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