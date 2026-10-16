Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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Stellantis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 5 auf 4 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Glaubwürdigkeit der Sanierung des Autobauers hänge von der Umsetzung des Wertschöpfungsprogramms im Schlussquartal ab, schrieb Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Derweil könnte die Rohstoffinflation das Einsparungsziel für 2027 teilweise zunichte machen./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Sector Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
3.88 €
|
Abst. Kursziel*:
3.11%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
3.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.50%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
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