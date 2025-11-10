Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’392 0.8%  SPI 17’107 0.8%  Dow 46’987 0.2%  DAX 23’933 1.5%  Euro 0.9324 0.1%  EStoxx50 5’652 1.5%  Gold 4’080 2.0%  Bitcoin 85’349 1.0%  Dollar 0.8059 0.0%  Öl 64.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Ringen um Adipositas-Spezialisten Metsera: Pfizer gewinnt gegen Novo Nordisk - Aktien uneins
TMTG-Aktie steigt dennoch: Trump Media meldet deutliche Verluste in Q3
SMI-Wert Alcon-Aktie: Wäre eine Alcon-Investition von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
ATX-Titel CPI Europe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CPI Europe-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
MDAX-Papier HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte eine HelloFresh-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

19.79
CHF
0.83
CHF
4.35 %
10:01:11
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 08:51:39

Stabilus SE Overweight

Stabilus
19.79 CHF 4.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Eckdaten zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akshat Kacker am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz des Autozulieferers habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Stabilus SE Overweight
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21.05 € 		Abst. Kursziel*:
75.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
73.30%
Analyst Name::
Akshat Kacker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Stabilus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:51 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Stabilus Outperform Bernstein Research
19.09.25 Stabilus Buy Warburg Research
05.08.25 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.25 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen