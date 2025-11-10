Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
19.79CHF
0.83CHF
4.35 %
10:01:11
BRXC
10.11.2025 08:51:39
Stabilus SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Eckdaten zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sei etwas besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akshat Kacker am Montag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz des Autozulieferers habe der Konsensschätzung entsprochen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 07:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21.05 €
|
Abst. Kursziel*:
75.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.30%
|
Analyst Name::
Akshat Kacker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
