NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers hätten die durchschnittlichen Marktprognosen klar verfehlt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Der Free Cashflow sei aber stabil geblieben./rob/edh/mis;