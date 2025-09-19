Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

21.99
CHF
-1.16
CHF
-5.00 %
13:19:32
BRXC
19.09.2025 11:04:30

Stabilus SE Buy

Stabilus
21.99 CHF -5.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das angekündigte Transformationsprogramm des Autozulieferers sei zu begrüßen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die eher kurze Zeit, in der es sich amortisiert haben soll, sei positiv. Allerdings dokumentierten sich in dem Programm auch die schwierigen Marktbedingungen./rob/rob/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

