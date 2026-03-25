Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

36.77
CHF
-0.31
CHF
-0.85 %
09:50:10
BRXC
Historisch
26.03.2026 08:00:35

SMA Solar Buy

SMA Solar
36.76 CHF -0.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach finalen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Das Solartechnik-Unternehmen habe die Eckdaten und den Anfang März gegebenen Ausblick bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Donnerstag. Solide seien die vermeldeten Auftragseingänge, was vor allem auf Großaufträge zurückzuführen sei. Nach der jüngsten Kursrally werde die noch anstehende Telefonkonferenz bedeutend./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.92 € 		Abst. Kursziel*:
-2.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.80%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:00 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
19.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
03.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
