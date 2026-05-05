SMA Solar 55.48 CHF 11.75% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die EU-Kommission habe einen entscheidenden Schritt unternommen, um die Verwendung von EU-Fördermitteln für Projekte im Bereich Alternative Energien einzuschränken, bei denen Wechselrichter von "risikoreichen" Anbietern wie China zum Einsatz kommen, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lasse positive Rückschlüsse auf die Geschäfte von SMA Solar zu./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 12:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.