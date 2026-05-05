SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die EU-Kommission habe einen entscheidenden Schritt unternommen, um die Verwendung von EU-Fördermitteln für Projekte im Bereich Alternative Energien einzuschränken, bei denen Wechselrichter von "risikoreichen" Anbietern wie China zum Einsatz kommen, schrieb Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die lasse positive Rückschlüsse auf die Geschäfte von SMA Solar zu./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.52%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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