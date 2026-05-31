So schätzen die Analysten die Zukunft der SMA Solar-Aktie ein

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SMA Solar veröffentlicht.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SMA Solar mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 59,25 EUR beziffert, während der aktuelle SMA Solar-Kurs an der Börse XETRA bei 65,75 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 15.05.2026 Jefferies & Company Inc. 71,00 EUR 7,98 14.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 50,00 EUR -23,95 14.05.2026 Jefferies & Company Inc. 58,00 EUR -11,79 13.05.2026 Jefferies & Company Inc. 58,00 EUR -11,79 05.05.2026

Redaktion finanzen.ch