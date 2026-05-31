SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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31.05.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der SMA Solar-Aktie ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der SMA Solar-Aktie abgegeben.
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu SMA Solar veröffentlicht.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von SMA Solar mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 59,25 EUR beziffert, während der aktuelle SMA Solar-Kurs an der Börse XETRA bei 65,75 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|71,00 EUR
|7,98
|14.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,00 EUR
|-23,95
|14.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|58,00 EUR
|-11,79
|13.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|58,00 EUR
|-11,79
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu SMA Solar AG
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
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