Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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Siemens Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Outperform" belassen. Sinkende Einkaufsmanagerindizes in allen größeren Märkten belegten kurzfristig schwache Perspektiven für die Baubranche, schrieb Pujarini Ghosh am Montag. Gleichwohl sprächen Baugenehmigungen und Baubeginne für eine beginnende, mit Blick auf die Regionen aber nicht gleichmäßige Erholung, besonders in Kontinentaleuropa. Mit Blick auf die Münchener nehme derweil das "Neue Siemens" Gestalt an und sei zugleich niedrig bewertet./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
270.35 €
|
Abst. Kursziel*:
10.97%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
271.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.64%
|
Analyst Name::
Pujarini Ghosh
|
KGV*:
-
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