FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite dürfte ein gedämpftes Geschäftsquartal gewesen sein, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Resultate. Er rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von lediglich 3 Prozent und Ergebniskennziffern, die um 16 Prozent zurückgehen. Er verwies beim Umsatz auf anhaltende Einbußen im Diagnostikgeschäft und auf Gewinnebene auf Währungs- und Zolleffekte. Auch vor dem Hintergrund des Nahost-Konflikts sieht er Risiken, was das Erreichen der Jahresziele betrifft./rob/tih/ag;