NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Ein schleppender Start in das neue Geschäftsjahr 2024/25 dürfte niemanden überraschen, schrieb Analyst Julien Dormois in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 6. Februar. Die klug gesteckten Jahresziele ließen gleichwohl Spielraum nach oben, sollte sich das China-Geschäft normalisieren./ag/ck;