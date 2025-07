NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Auch im dritten Quartal in Folge habe der Gesundheitstechnik-Hersteller die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine angehobene Jahresprognose spiegele die starke operative Dynamik und eine gewisse Zollerleichterung wider./rob/tih/nas;