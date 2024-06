NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Auftragseingänge im Geschäft mit Gasturbinen dürften zwar stark sein, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Markterwartungen für die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa aber seien zu hoch./la/he;