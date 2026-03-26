Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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27.03.2026 14:37:42
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Andre Kukhnin rechnet in seinem Ausblick auf die Berichtssaison mit soliden Ergebnissen der Münchner für ihr zweites Geschäftsquartal. Das Überraschungspotenzial hinsichtlich der Jahresziele nehme zu, schrieb er am Donnerstag. Die Kursverluste seien überzogen./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
204.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
204.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.54%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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