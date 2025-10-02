Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.56CHF
0.16CHF
0.55 %
02.10.2025
03.10.2025 07:28:58
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3100 Pence auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl. Sie böten die beste Mischung aus Offensive und Defensive./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell Buy
|UBS AG
