Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.56
CHF
0.16
CHF
0.55 %
02.10.2025
03.10.2025 07:28:58

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Shell
29.56 CHF 0.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3100 Pence auf "Overweight" belassen. Für die Berichtssaison der europäischen Ölbranche setzt Analyst Matthew Lofting vor allem auf Aktien von Eni und Repsol, wie er in seinem Ausblick am Donnerstagabend schrieb. Fundamental ist Shell aber grundsätzlich seine erste Wahl. Sie böten die beste Mischung aus Offensive und Defensive./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
31.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
26.70 £ 		Abst. Kursziel*:
16.08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.71 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.08%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

07:28 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 Shell Buy UBS AG
mehr Analysen
