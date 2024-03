NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe am Vortag seine jährlichen ESG-Aktualisierungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bekannt gegeben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erinnerte daran, dass die Energiewende-Strategie von Shell auf zwei Komponenten basiert: zum einen auf dessen Überzeugungen hinsichtlich der Energiewende und zum anderen auf Shells Wettbewerbsstärke./ck/ajx;