Shell 29.62 CHF 2.13% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns habe er seine Schätzung für das Nettoergebnis im dritten Quartal um 11 Prozent angehoben, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Damit liege er nun 17 Prozent über der Konsensprognose./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



