Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

29.62
CHF
0.62
CHF
2.13 %
07.10.2025
BRXC
08.10.2025 08:40:25

Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy

Shell
29.62 CHF 2.13%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns habe er seine Schätzung für das Nettoergebnis im dritten Quartal um 11 Prozent angehoben, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Damit liege er nun 17 Prozent über der Konsensprognose./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
30.50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.70 £ 		Abst. Kursziel*:
10.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.79 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.77%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:40 Shell Buy UBS AG
07.10.25 Shell Outperform RBC Capital Markets
07.10.25 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
03.10.25 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Shell Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
CHF
