Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
29.62CHF
0.62CHF
2.13 %
07.10.2025
BRXC
08.10.2025 08:40:25
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns habe er seine Schätzung für das Nettoergebnis im dritten Quartal um 11 Prozent angehoben, schrieb Joshua Stone in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Damit liege er nun 17 Prozent über der Konsensprognose./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 14:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.70 £
|
Abst. Kursziel*:
10.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.79 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.77%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.10.25
|FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.25
|Shell macht Fortschritte im Gasgeschäft - Aktie zieht an (AWP)
|
07.10.25
|FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
