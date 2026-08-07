SGL Carbon 3.98 CHF 0.99% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,05 auf 4,15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kurzfristigen Schwächen stünden die positiven Langfristperspektiven gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.