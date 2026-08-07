SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
3.98CHF
0.04CHF
0.99 %
07.08.2026
BRXC
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07.08.2026 11:12:10
SGL Carbon SE Hold
SGL Carbon
3.98 CHF 0.99%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,05 auf 4,15 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Kurzfristigen Schwächen stünden die positiven Langfristperspektiven gegenüber, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.15 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.21 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.24%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse