NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Scout24 von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 80 Euro angehoben. Der Bewertungsrückstand europäischer Online-Händler und -Dienstleister zum US-Technologiesektor habe sich mit den jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten verringert, und es gebe gute Gründe für eine anhaltende Aufholjagd, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Immobilienportal-Betreiber Scout24 dürfte neben einem starken Kerngeschäft auch von zusätzlichen Produkteinführungen profitieren. Zu seinen "Top Picks" zählen unter anderem Scout24, Auto1, Just Eat Takeaway, Delivery Hero, CTS Eventim und Ströer./edh/zb;